شارع امتداد منصور غنام ببشتيل يغرق فى مياه الصرف الصحى

أستغاث المواطن سيد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشارع امتداد منصور غنام فى بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، بمياه الصرف صحى والذى يتسبب فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى تصيب الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.





وقال فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الصحى التابعة لمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.





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