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بين الناس

شارع امتداد منصور غنام ببشتيل يغرق فى مياه الصرف الصحى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن سيد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشارع امتداد منصور غنام فى بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، بمياه الصرف صحى والذى يتسبب فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى تصيب الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.

وقال فى رسالته : أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الصحى التابعة لمحافظة  لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

للتواصل مع القارئ ..01229175016
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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