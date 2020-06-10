البحث العلمي تفتح باب التقديم لتحدي تصنيع آلة بيع الخضراوات حتى الأربعاء المقبل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم مد باب التقدم لتحدي تصنيع آلة بيع الخضروات والفواكه الطازجة (Vegetables Vending Machine) حتى الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020.









وأوضحت انه تم تلقي الأفكار والمقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، لتصميم آلة نموذجية لبيع الخضروات والفواكه الطازجة.









كما تحتوي الآلة على خضار أو فاكهة الموسم، ويمكن أن تقدم السلطات. وتكمن عناصر الابتكار في التصميم، المستشعرات، ضبط درجة التبريد للحفاظ على الخضروات والفاكهة بصورة طازجة، وضمان التغذية الدورية للآلة بالمنتجات الطازجة، وكيفية عرضها و/أو تغليفها، وأخيرًا الأسعار المعقولة لبيع الخضروات والفاكهة، ويمكن تشغيل الماكينات في صالة الألعاب الرياضية والفنادق والمولات وغيرها من الأماكن العامة.









وأشارت إلى أن الهدف هو جعل المنتجات الطازجة أكثر سهولة وراحة، ويأتى هذا التحدي ضمن عدة تحديات في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لإبطاء انتشار المرض واحتواء العدوى، وتقليل الاختلاط والتعامل المباشر بين الأفراد للمساعدة على الحد من انتشار الأمراض المعدية عموما بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وهناك بالفعل فى كثير من الدول المتقدمة تكنولوجيات مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.









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ويمكنكم ايجاد كل معلومات كيفية التقديم للتحدى من هذا الرابط لبنك الابتكار :



