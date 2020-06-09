أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

ووجه الغندور الشكر للقناة المنتجة قائلًا " شكرًا جدًا جدًاً على التجربة الجميلة والفريدة دي ، وشكرًا للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،

وشكرًا ليك عزيزي وعزيزتي ❤️ أتمنى نكون بسطناكوا، شكرًا وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله"