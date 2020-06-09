أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور وقف برنامج " الدحيح " على مواقع التواصل الإجتماعى يوتيوب، بعد تحقيق ملايين المشاهدات .
ووجه الغندور الشكر للقناة المنتجة قائلًا " شكرًا جدًا جدًاً على التجربة الجميلة والفريدة دي ، وشكرًا للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،
وشكرًا ليك عزيزي وعزيزتي ❤️ أتمنى نكون بسطناكوا، شكرًا وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله"
وشارك الغندور جمهوره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، بصورة من بيان القناة المنتجة ، والذي أعلن فيه توقف التجربة.
وجاء في البيان الذي أصدرته القناة: “متابعينا الأعزاء، لقد انتهى مشوارنا هذا معًا هنا.. خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم، والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت”.
شكراً جداً جداًً AJ+ على التجربة الجميلة والفريدة دي.— Ahmed Elghandour (@Da7eee7) June 9, 2020
وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،
وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ❤️ أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله. pic.twitter.com/m4eU23Vxs4