AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:54 م
أحمد الغندور
أحمد الغندور
Advertisements
حمادة خطاب
أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور وقف برنامج " الدحيح " على مواقع التواصل الإجتماعى يوتيوب، بعد تحقيق ملايين المشاهدات .

ووجه الغندور الشكر للقناة المنتجة قائلًا "  شكرًا جدًا جدًاً على التجربة الجميلة والفريدة دي ، وشكرًا للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،
وشكرًا ليك عزيزي وعزيزتي ❤️ أتمنى نكون بسطناكوا، شكرًا وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله"

وشارك الغندور جمهوره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، بصورة من بيان القناة المنتجة ، والذي أعلن فيه توقف التجربة.

وجاء في البيان الذي أصدرته القناة: “متابعينا الأعزاء، لقد انتهى مشوارنا هذا معًا هنا.. خططنا الإنتاجية لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم، والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على كبريت”.
أحمد الغندور يعلن وقف برنامج الدحيح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الشافعي يبدأ يومه مع الدحيح

جمال العدل: يسرا تساعد جميع الممثلين بما لها من خبرات وتراكم تجارب نجاح.. فيديو

ترشيحاتنا

ماذا يقال في سجود التلاوة أثتاء الصلاة وعند قراءة القرآن؟

الاتفاق بين اليونان وإيطاليا.. خطوة لضرب التحالف التركي الليبي في البحر المتوسط

فيديوجراف| 7 قرارات مهمة حول ملف سد النهضة

لعن الله من أيقظها.. مسئولو القطبين يثيرون التعصب ويدعون للفتنة.. تقرير

نائبة تعلن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا

بـ هاف ستومك.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بعيد ميلاد كلبها.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال على انستجرام

بإطلالة كلاسيكية.. بوسى شلبى تخطف الأنظار بمظهر جذاب

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور لـ طليقة ماجد المصرى.. شاهد