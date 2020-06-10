AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تفاصيل.. إجراءات الحكومة بالموازنة الجديدة لمواجهة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:33 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي

تستهدف الحكومة مع بداية العام المالي 2021/2020 المقبل، توسيع دائرة الانفاق العام علي الخدمات العامة من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وزيادة المعاشات رغم تفشي وباء كورونا المستجد.

 

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول أهم الافتراضات الموضوعة والمقدرة بموازنة السنة المالية المقبل، وينشر تفاصيلها "صدى البلد"، من بينها دعم ومساندة القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا.

 اقرأ أيضا:


وزير المالية: الاقتصاد يفقد 130 مليار جنيه بسبب كورونا

في 9 قطاعات.. المالية تصدر قرارا بترقية 131 موظفا بالجمارك

 

ذكر التقرير أنه من المقرر رفع حصيلة الضرائب غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد العمل على تحسين الإدارة الضريبية و التوسع في برامج ميكنة الضرائب و تطوير العمل بها لتوسيع القاعدة الضريبية.

 

يضاف إلى ذلك زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز لنشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل النمو بباقي بنود الإنفاق العام حيث يتضمن تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعي ومخصصات صيانة السلع و الخدمات اللازمة للتشغيل.

 

وأوضح التقرير أنه من المقرر إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح المواطنين والإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية بغرض تحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة؛ بخلاف زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة لـ177 مليار جينية.

 

تتمثل تلك الاستثمارات في صورة قروض خارجية بقيمة 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 26.4% مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة العام المالي السابق له.

 

 كما سيتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية علي مستوى الجمهورية و انفاق 5.7 مليار جنيه لدعم التمويل الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل.

 

كما ستلتزم الحكومة بدعم الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الانفاق العام و تشمل قطاعات " الصحة، التعليم، البحث العلمي"، واستهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة لتحسين حياة المواطنين و طبقات محدودي ومتوسطي الدخل.

 

وذكر التقرير أنه سيتم زيادة مخصصات قطاع الصحة ضمن التزامات الخزانة العامة بتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بما في ذلك تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي و التعامل مع أزمة فيروس كورونا .

 

وقال التقرير إن مخصصات علاج غير  القادرين علي نفقة الدولة و التأمين الصحي بباب الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية سجل 10.6 مليار جنيه.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: 79 مليار جنيه زيادة في ميزانية الصحة و 54.4 في التعليم والبحث العلمي

تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.. وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لموازنة عام 2020 /2021 للعام الخامس على التوالي.. 254.5 مليار جنيه للصحة و363.6 مليارللتعليم

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

المالية تستعد لتطوير الجهاز الإداري بالموازنة.. برامج للتدريب.. ميكنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق

ارتفاع حصيلة الإيرادات بالموازنة إلى 551.3 مليار جنيه في 8 شهور

كيف تبنت الحكومة سياسات الإصلاح في موازنة العام المالي الجديد؟.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

وأنا بخيل.. شريف مدكور ردا على دعوته لمسامحة المتنمرين عليه

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

الأهلي نادي القرن مش من فراغ.. تعليق شوبير على إعلان تفاصيل عقد ابنه

أحمد ناجي عن تدريب حراس الزمالك : متحصلش حتى لو مش لاقي آكل .. فيديو

بدون أدوية.. 5 فوائد مذهلة لمشروب أوراق المانجو.. تحارب السكرى وضغط الدم

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها

شاهد .. أفضل 10 سيارات فئة الصالون الرياضية