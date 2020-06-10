لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا

يشتهي الكثير تناول أكلات سريعة التحضير خلال السهرة في ظل الحجر المنزلي، ويمكنك اعداد لفائف الجبن والتيركي المدخن بخبز التورتيلا، فهي سندوتشات شهية وسهلة وسريعة التحضير كما أنها تمنحك الشبع لساعات طويلة ..
مكونات لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا
4 أرغفة من خبز التورتيلا
شرائح جبن شيدر
شرائح تيركي مدخن
خس طازج
طماطم
طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا :
على كل رغيف خبز ضعي طبقة من الخس الطازج و الطماطم
ضيفي شرائح الجبن والتيركي المدخن واضيفي أي نوع اخر من الجبن حسب رغبتك
لفي رغيف الخبز واقسميه الى نصفيه في الأطباق.