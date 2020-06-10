لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا









مكونات لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا





4 أرغفة من خبز التورتيلا

شرائح جبن شيدر

شرائح تيركي مدخن

خس طازج

طماطم





طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا :





على كل رغيف خبز ضعي طبقة من الخس الطازج و الطماطم

ضيفي شرائح الجبن والتيركي المدخن واضيفي أي نوع اخر من الجبن حسب رغبتك