AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:13 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
Advertisements
وفاء نور الدين
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء أعلن أمس، الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه سوف يتم تلقى طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية بداية من الشهر القادم من خلال التسجيل على تلك المنصة من خلال هذا الرابط 


وبالدخول على الرابط يتضح أن المنصة تقدم 17 خدمة منها ما تم تفعيله والباقى جار تفعيله، وهذه الخدمات هى:

1- تركيب عداد قانونى لأول مرة 
2- تركيب عداد كودى
3- خدمة دفع الفواتير
4- تركيب عداد بدل تالف 
5- تركيب عداد بدل فاقد
6-تغيير اسم صاحب العداد
7- طلب فحص عداد
8- طلب رفع عداد
9- توصيل تيار مؤقت
10- توصيل تيار للمبانى السكنية
11- توصيل تيار للمبانى الاستثمارية
12- تعديل توصيلة
13- استبدال عداد بقوة اكبر
14- جدولة مديونية على أقساط شهرية
15- تسجيل قراءة عداد
 16- شهادة بيان تعاقد 
17- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة معينة

بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لما كورونا تخلص.. التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات.. التقسيط على سنتين وإلغاء غرفة المحولات ولا يشترط العقار كاملا.. أبرز التسهيلات

جهز نفسك.. المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

اختلاف واحد فقط .. اعرف الفرق بين العداد الكودي والعادي

لأصحاب المبانى المخالفة.. قدم على عدادك الكهربائى من خلال هذا الرابط

الكهرباء تطلق المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2020 والقنوات الناقلة

تقاضي 20 مليون دولار شهريا..السودان يصادر حسابا بنكيا لـ البشير

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

بسبب مستحضرات التجميل.. عروس تقع في موقف محرج أثناء حفل زفافها .. صور

نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بـ كورونا

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لرفع الحجز.. قرار عاجل من الضرائب بشأن المحجوز عليهم

أمريكا تستأنف العمل في قنصليتها بمدينة ووهان الصينية قريبا

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

بشرى سارة.. دواء أثبت نجاحه بنسبة ١٠٠٪ فى علاج كورونا

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية

لو بتسهر كتير.. وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج