بعد إطلاقها.. 17 خدمة تقدمها الكهرباء على المنصة الموحدة

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.





وكان وزير الكهرباء أعلن أمس، الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.





وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه سوف يتم تلقى طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية بداية من الشهر القادم من خلال التسجيل على تلك المنصة من خلال هذا الرابط





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وبالدخول على الرابط يتضح أن المنصة تقدم 17 خدمة منها ما تم تفعيله والباقى جار تفعيله، وهذه الخدمات هى:





1- تركيب عداد قانونى لأول مرة

2- تركيب عداد كودى

3- خدمة دفع الفواتير

4- تركيب عداد بدل تالف

5- تركيب عداد بدل فاقد

6-تغيير اسم صاحب العداد

7- طلب فحص عداد

8- طلب رفع عداد

9- توصيل تيار مؤقت

10- توصيل تيار للمبانى السكنية

11- توصيل تيار للمبانى الاستثمارية

12- تعديل توصيلة

13- استبدال عداد بقوة اكبر

14- جدولة مديونية على أقساط شهرية

15- تسجيل قراءة عداد

16- شهادة بيان تعاقد

17- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة معينة



