وزارة الزراعة توضح كيفية طلب المواطن لإقامة مشروع لتجميع الألبان.. فيديو

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة: إنه كان هناك اجتماع خاص بمنتجات الألبان برئاسة وزير الزراعة وبحضور رؤساء القطاعات ذات الصلة بمراكز تجميع الألبان مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية.





وأضاف "غانم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن وزير الزراعة شدد على ضرورة تسهيل وتقديم الإئتمان الكافى الممول من مبادرة البنك المركزى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يراعى التسهيل وبالضمانات.





وأشار إلى أن وزير الزراعة شدد أيضا على أن الدولة ستتيح فرص تمويلية لمن يرغب التطوير فى المنتجات، لافتا إلى من يرغب فى إقامة مشروع لتجميع الألبان التقدم بطلب إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والمستندات الدالة على ملكية المكان وفورا سيتم تحويلها إلى البنوك وإتخاذ الإجراءات وفق التمويل.





وأكد أن قطاع تمويل والتنمية وتطوير مراكز التجميع الخاصة بالمراكز تم توجيه من وزير الزراعة أنه تم إسناد بعض الأعمال إلى وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع بعض المكونات الضروروية واللازمة بها.





وأفاد أنه فى إطار الإجتماع هى التأكيد الإشراف على جميع مزارع الثروة الحيوانية وضمان خلو الحيوانات الموجودة بها من الأمراض التى تنتشر بها من خلال الألبان.