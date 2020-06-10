٣٦٤ ألف علبة.. الداخلية ضبط 620 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر.. صور

واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.





ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 48 ساعة فى ضبط 620 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول ، تهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات (364033 عبوة سجائر ).





حيث تم ضبط (18) قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات (264259عبوة سجائر) و( 26 ) قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات (3579 عبوة سجائر) و(576) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات (96195 عبوة سجائر).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.



