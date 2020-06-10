يغرقونه في بحيرة.. محتجون أمريكيون يطيحون بتمثال كريستوفر كولومبوس..شاهد

عرضت فضائية RT Arabic فيديو لمحتجين أمريكيين أطاحوا بتمثال "كريستوفر كولومبوس"، بعد أن أغرقوه في بحيرة، في المظاهرات الأخيرة الداعمة لـ جورج فلويد





وأظهر الفيديو مشهد التمثال وهو ملقى في البحيرة، ومواطنون أمريكيون يقومون بالمشاهدة والتصوير، في ظل توتر الأجواء في الولايات المتحدة





كما أعلنت مدن في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وكنتاكي ومينيسوتا ونيويورك وأوهايو وأوريجون وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتينيسي وأوتاه وواشنن وويسكونسن.





واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة.



