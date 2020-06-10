ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.17% مسجلا مستوى 10933 نقطة.. وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% مسجلا مستوى 1636 نقطة.





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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة.