ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط انخفاض المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.
وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 578.788 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.17% مسجلا مستوى 10933 نقطة.. وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% مسجلا مستوى 1636 نقطة.
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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة.