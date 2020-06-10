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أستاذ مناعة: أصحاب المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:28 م
أستاذ مناعة
أستاذ مناعة
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ريهام فيكتور
قالت علا رجب ، أستاذ المناعة والروماتويد بالقصر العينى، ان فيروس كورونا لا يقدر على الجسم صاحب المناعة القوية المصاحب إلى المعادن والتغذية السليمة.

وأضافت أستاذ المناعة والروماتويد بالقصر العينى، أن الجسم صاحب المناعة الضعيفة سهل أن يصاب بفيروس كورونا ، منوهة أن التهاب الغده الدرقية المناعي يمكن أن تسبب مشاكل في المفاصل أو نسيج الرقة أو الأوعية الدموية او نوع من تهيئة التهاب في وظائف الجسم .

وأشارت أستاذ المناعة والروماتويد بالقصر العيني، إلى أن الالتهاب المناعي له علاج ويمكن أن يعالج نقص هرمون الغدة ،لافتة إلى أن فيروس كورونا يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير قوى وألم شديد بالجسم .

وتابعت استاذ المناعة والروماتويد بالقصر العيني، أن الشخص المصاب بكورونا اذا كان يمتلك مشاكل في الرئة بسبب التدخين أو الوزن الزائد أو ارتفاع السكر يؤدى إلى مشكلة في التنفس .

وأكدت استاذ المناعة والروماتويد بالقصر العينى، أن علاج الأمراض المناعية عادة تسبب أمراضا مزمنة ،مشيرة إلى أنه عندما ظهر وباء الملاريا اكتشفوا علاجا يدخل الخلية ليمنع دخول الفيروس مع الزنك وبالتالي يعمل على قتل الفيروس داخل الخلية ولكنه خطر مع الاشخاص الذين تعانى من ضعف فى القلب.
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