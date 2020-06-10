تمهيدا لاستقبال النزلاء.. ٢٢ فندقا في ٦ محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم اليوم 22 فندقا فى 6 محافظات هي "البحر الأحمر - جنوب سيناء - الإسكندرية - القاهرة الكبرى - مطروح - البحيرة"، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، و غرفة المنشآت الفندقية ، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي الياسمين بالاس، والباتروس ستيادل، وألف ليلة وليلة، وروما، واكيونكس ثري كورنرز، و 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي الباتروس بالاس ريزورت، وتيران، واكوا بارك شرم الشيخ، والباتروس اكوا بارك، و 5 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي ريجنسي، وايفو هورايزون، وبالما ان ريزورت، رومانس، والمدينة المنورة، و 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبرى هي كونكورد السلام، وسونستا، ولوباساج، ونوفتيل المطار، وسويس ان النيل، وفندقين بمحافظة مطروح هما البوسيت، ونجرسكو، وفندق واحد بمحافظة البحيرة هو فندق جرين ديزرت.





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وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 196 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وطالبت وزارة السياحة والاثار المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.