أحمد موسى: ما فشلت فيه الجماعة الإرهابية في مصر يفعله الهلفوت أردوغان الآن

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان يريد قتل أى شخص يعارضه.

ولفت أحمد موسى إلى أن اللجان الشعبية المسلحة التركية ستمنع الأتراك من النزول للشارع، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يدعم اردوغان.

وأشار أحمد موسى إلى أن، مافشلت فيه الجماعة الإرهابية فى مصر يفعله الهلفوت أرودوغان الأن فى تركيا. أطلق الإعلامى أحمد موسى، هاشتاج ، الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا، مطالبا رواد السوشيال ميديا بالعمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة اردوغان.





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تتطاول على أحد، وأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتطاول على مصر.

وقام بقراءة بعض الرسائل منها " اقضى على الدعارة اللى عن يا اردوغان ياهلفوت ويا راعى الإرهاب فى الشرق الأوسط و العالم".