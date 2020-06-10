AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الاتفاق.. أحمد موسى: تحديد 5 أيام فقط للتفاوض حول سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حددت فترة المفاوضات الجديدة التي دعت إليها السودان حول سد النهضة الإثيوبي بحيث تبدأ يوم 9 يونيو وتنتهي في 13 من الشهر نفسه دون زيادة أو نقصان، منوها إلى أن «اجتماع مجلس الأمن القومي أمس كان حازما حاسما».

وأوضح أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد " اليوم، أن مصر طالبت إثيوبيا بالإعلان عن عدم اتخاذ أى إجراءات خاصة بملء خزان سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن وزير الري ينقل موقف مصر في الاجتماعات ولا يتحدث من تلقاء نفسه.

وأضاف أحمد موسى، أن مصر استضافت أجتماع اليوم بمشاركة وزراء الري في السودان وإثيوبيا عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس، وتم الاتفاق على استمر المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة غدًا. 

وأوضح أحمد موسى، أن مصر أكدت أن دور المراقب ينحصر ليكون فى عملية التفاوض والتسهيل، وأن الدول الثلاثة أكدت أن غدا جلسة تفاوضية تستضيفها اثيوبيا.

ولفت أحمد موسى إلى أن مصر مطالبها محددة منذ 21 فبراير الماضى عندما عقدت المفاوضات فى واشنطن، منوها إلى أن مصر تطالب بحقها ورأيها واضح فى جلسة أمس واليوم، بأن المياه هى الحياة، ولن يتم ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع سداسي بين مصر والسودان لاستيضاح موقف إثيوبيا من العودة لمائدة المفاوضات

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة دون توافق.. ويعلن استئناف المفاوضات

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

مصر تتمسك بوثيقة واشنطن كأساس لـ مفاوضات سد النهضة

أحمد موسى: لن يتم ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.. فيديو

ترشيحاتنا

25 نوع طعام.. روشتة طبيعية لـ أوميجا 3 و6 و9 للعظام والمناعة

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

حكم كنس البيت ليلًا .. أمين الفتوى يرد

الحكومة: إعفاء سائحي رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

امتى تروح تعمل مسحة؟ رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض