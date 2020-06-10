مصر تطالب إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الاتفاق.. أحمد موسى: تحديد 5 أيام فقط للتفاوض حول سد النهضة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حددت فترة المفاوضات الجديدة التي دعت إليها السودان حول سد النهضة الإثيوبي بحيث تبدأ يوم 9 يونيو وتنتهي في 13 من الشهر نفسه دون زيادة أو نقصان، منوها إلى أن «اجتماع مجلس الأمن القومي أمس كان حازما حاسما».

أن وزير الري ينقل موقف مصر في الاجتماعات ولا يتحدث من تلقاء نفسه. وأوضح أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد " اليوم، أن مصر طالبت إثيوبيا بالإعلان عن عدم اتخاذ أى إجراءات خاصة بملء خزان سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق، مشيرا إلى





وأضاف أحمد موسى، أن مصر استضافت أجتماع اليوم بمشاركة وزراء الري في السودان وإثيوبيا عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس، وتم الاتفاق على استمر المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة غدًا.





وأوضح أحمد موسى، أن مصر أكدت أن دور المراقب ينحصر ليكون فى عملية التفاوض والتسهيل، وأن الدول الثلاثة أكدت أن غدا جلسة تفاوضية تستضيفها اثيوبيا.





ولفت أحمد موسى إلى أن مصر مطالبها محددة منذ 21 فبراير الماضى عندما عقدت المفاوضات فى واشنطن، منوها إلى أن مصر تطالب بحقها ورأيها واضح فى جلسة أمس واليوم، بأن المياه هى الحياة، ولن يتم ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.