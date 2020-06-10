هل السمسرة حرام أم حلال؟ .. دار الإفتاء تحدد الضوابط

هل السمسرة حرام أم حلال؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب ".
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أعمال السمسرة حلال ما دامت بالتراضى، والاتفاق بين الأطراف على النسبة، والعلم المسبق بها.
وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية أن السمسرة حلال أيضًا بشرط أن تبعد عن الغش، والتدليس، والكذب عن طريق تحسين المكان بخلاف الواقع وما يشبه ذلك.
حكم السمسرة والعمل فيها:
ورد سؤال إلى الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، و أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: " ما حكم العمل فى مجال السمسرة؟".
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أن فتح مكتب يعمل فى سمسرة العقارات مثلا والسيارات أو أى نوع من أنواع السمسرة، بأن يأتى بائع ويأتى مشترٍ ويجمع السمسار بينهما؛ هذا جائز ولا شبهة فيه.
وأكمل عبد السميع: "فى هذا المكتب يتفرغ السمسار له ويعطيه من وقته ويتعارف عليه بين الناس أنه يقوم بهذا العمل، فهذا حلال كما أنه ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعمل سمسارا، ولكن لو أن السمسار ليس لديه مكتب ولا يخصص وقته لهذا العمل وأتى له شخص طلب منه شراء شيء وأخذ عنه عمولة فهذا حرام".
هل السمسرة حرام؟
أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن السمسرة جائزة شرعًا، وتسمى في الفقه الإسلامي «الجَعالة»، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض.
وأضاف المركز في إجابته عن سؤال: «هل العمل بالسمسرة جائز شرعًا؟»، أن السمسرة هي توسط الرجل بين البائع والمشتري نظير مقابل مادي يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهي جائزة عند أغلب أهل العلم، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان.
وأشار إلى أنه سئل الإمام مالك عن أجر السمسار فقال: «لا بأس بذلك»، وقال الإمام البخاري في صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.