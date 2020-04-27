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ديني

حكم العمل في محل يبيع الخمور .. نصيحة مركز الأزهر للفتوى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:56 م
حكم العمل في محل
حكم العمل في محل يبيع الخمور
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عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا الى صفحة  صدى البلد الرسمية بفيسبوك يقول فيه : " ما حكم العمل في محل يبيع الخمور" ؟ 

رد الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر للفتوى الالكترونية خلال البث المباشر عبر صفحة " صدى البلد"، قائلا: "لا يجوز العمل وعليك بالبحث عن وظيفة اخرى تدر لك دخلا من حلال ، فالخمر حرام شرعا كما قال تعالى : "أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ".

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حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور 

قال الشيخ أحمد نصر الدين، من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإعانة على المعصية لا تجوز بأي حال من الأحوال.

وأشار«نصر الدين»عبر فيديو البث المباشر لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخمور؟ إلى أنه في حال تيقن العامل أو الحرفي من أن العمل المطلوب منه أداؤه؛ لتجهيز مكان لبيع الخمر أو أي مكان يعصى فيه الله؛ لا يجوز له العمل فيه أو إعانة صاحب هذا المكان على ما نهى الله ورسوله عنه.

ونصح السائل بترك العمل وأن الله رزاق وسيبدله خيرًا مما تركه من أجله.



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