الصراع الدولى بين أمريكا والصين على إسرائيل

نشاهد هذه الأيام الصراع أمريكى صينى على الاهتمام باسرائيل وامنها. وهذا الاهتمام الاستراتيجى لا ينمو بشكل سلسل وتعاونى كعملية تسليم وتسلم كما حدث بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن ينمو بشكل صراعى فيه حده كبيره . فنمو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مؤسسيا واستراتيجيا فى كافة المجالات مألوف وفيه كتابات ممتازه كثيره. ولكن السؤال الهام كيف اتت العلاقات الصينية الإسرائيلية لتنافس العلاقات الأمريكية الاسرائلية المستقرة؟ فعندما وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى القدس يوم 13 -5-2020، كانت هناك قائمة طويلة من الموضوعات على جدول الأعمال ، وكثير منها هي القضايا التي تراها إسرائيل وإدارة ترامب حاليًا وجهًا لوجه ، مثل ضم المستوطنات وإيران . ولكن هناك مسألة واحدة من المؤكد طرحها ، وهي أكثر إثارة للجدل من غيرها: تزايد الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

فى البدأ كانت إسرائيل أول دولة في الشرق الأوسط تعترف بجمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية للصين. ومع ذلك ، لم تقم الصين بإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل حتى عام 1992. ومنذ ذلك الحين ، طورت إسرائيل والصين روابط اقتصادية استراتيجية وعسكرية وتكنولوجية وثيقة بشكل متزايد مع بعضها البعض. صارت الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل على مستوى العالم وأكبر شريك تجاري في شرق آسيا. زاد حجم التجارة من 50 مليون دولار في عام 1992 إلى 15 مليار دولار في عام 2013. عملت الدولتين على بناء قواسم مشتركة وأوجه التشابه بين ثقافات باعتبارهما حضارتين ذات الجذور القديمة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين بالإضافة إلى خلق تقارب مصالح جعلت البلدين كونهما شركيين طبيعيين. في ثلاثينيات القرن العشرين ، أعلن ديفيد بن غوريون ، زعيم ييشوف في فلسطين آنذاك ، أن الصين ستكون واحدة من القوى العالمية الكبرى في المستقبل. لبعض الوقت بعد الثورة الصينية عام 1949 ، تم عزل جمهورية الصين الشعبية دبلوماسيًا ، لأن الولايات المتحدة وحلفائها اعترفت بجمهورية الصين (المعروفة باسم تايوان ) كحكومة شرعية للصين. في عام 1947 ، امتنعت الصين عن التصويت في خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين . خلال المؤتمر الآسيوي الأفريقي عام 1955 ، أعربت الصين عن دعمها لـحق العودة للفلسطينيين وامتنعت عن إنكار حق إسرائيل في الوجود . وتابعت العلاقات التجارية مع الإسرائيليين سرًا. حتى الثمانينيات ، رفضت الصين منح تأشيرات للإسرائيليين إلا إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة ويحملون جواز سفر لدولة أخرى غير إسرائيل. ومع ذلك ، بعد الانقسام الصيني السوفياتي وإقامة الصين للعلاقات الدبلوماسية عام 1979 مع الولايات المتحدة ، بدأت الصين في تطوير سلسلة من العلاقات السرية غير الرسمية مع إسرائيل. بدأت الصين وإسرائيل سرا بناء علاقات عسكرية في الثمانينيات خلال الحرب السوفيتية الأفغانية ، التي عارضتها كل من إسرائيل والصين. كلاهما قدم أسلحة للمجاهدين الأفغان . وبدأ التعاون العسكري بين البلدين لمساعدة المقاومة الإسلامية ضد السوفييت. وبدأت الصين وإسرائيل بعد ذلك في تبادل زيارات وفود الأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال والصناعيين. قامت إسرائيل بإعادة تعديل عدد كبير من الدبابات الثقيلة المستخدمة في مسيرات العيد الوطني الصيني لعام 1984 . خففت الصين من قيود السفر ، بينما أعادت إسرائيل فتح قنصليتها في هونغ كونغ (التي كانت آنذاك تحت الإدارة البريطانية ) ، والتي ستكون بمثابة النقطة الرئيسية للاتصال الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين. في عام 1987 ، عين رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز عاموس يودان لإنشاء أول شركة مملوكة للحكومة الرسمية (كوبيكو ليمتد) لإنشاء وتعزيز الأنشطة التجارية بين الشركات في الصين وإسرائيل. كانت الشركة نشطة حتى عام 1992 ، عندما تم الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إسرائيل والصين.

قبل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في عام 1992، أنشأت إسرائيل والصين مكاتب تمثيلية في بكين و تل أبيب ، الذي كان بمثابة الأمر الواقع السفارات . كان المكتب الإسرائيلي معروفًا رسميًا باسم مكتب الارتباط التابع للأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والعلوم الإنسانية . تم افتتاح هذا في يونيو 1990. ومثل الصين أيضًا فرع من خدمات السفر الدولية الصينية ، والذي تم افتتاحه أيضًا في عام 1990. زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصين في مايو 2013 وتم التوقيع على خمس اتفاقيات خلال زيارته. و G2G تأسست (حكومة لحكومة) آلية وكانت مجموعة خمسة فرق العمل حتى في التكنولوجيا الفائقة، وحماية البيئة والطاقة والزراعة والتمويل. زار نتنياهو الصين مرة أخرى في عام 2017 وسط احتفالات تجري لإحياء ذكرى 25 عامًا من العلاقات بين البلدين. خلال الصراع بين إسرائيل وغزة عام 2014 ، أفيد أن إسرائيل كانت تكسب معركة الرأي العام في الصين مع معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين إلى جانب إسرائيل. في نوفمبر 1991 قام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه أرينز قام بزيارة سرية للصين ويعتقد أنه تفاوض على إقامة العلاقات وتوسيع التعاون العسكري. في 23 يناير 1992 ، قام وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي بزيارة لبكين لمدة أربعة أيام ، قبل إقامة العلاقات الرسمية. حافظت الدولتان على بعض الروابط التجارية ، التي بلغت 30 مليون دولار أمريكي في عام 1992. ومنذ ذلك الحين ، بلغ متوسط النمو السنوي في التجارة 40٪. ارتفعت التجارة الثنائية إلى 3 مليار دولار أمريكي في 2005 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5 مليار دولار بحلول 2008 و 10 مليار دولار بحلول 2010. وقد سعت للحصول على خبرة إسرائيل في الطاقة الشمسية ، وتصنيع الروبوتات ، والري ، والبناء ، وإدارة الزراعة والمياه ، وتقنيات تحلية المياه لمكافحة الجفاف ونقص المياه. بدورها ، استوردت إسرائيل منتجات التكنولوجيا الفائقة والسلع المصنعة من الصين. هناك أكثر من 1000 شركة إسرائيلية تعمل في الصين اعتبارًا من عام 2010. تم تعيين زيف سوفوت ، الذي عمل في مكتب الاتصال التابع للأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والعلوم الإنسانية في بكين اعتبارًا من عام 1991 أول سفير لإسرائيل لدى الصين عند إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992. في عام 2007 ، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت (الذي نشأ والده في مدينة هاربين شمال الصين ، التي يرجع تاريخ جاليتها اليهودية إلى القرن التاسع عشر ، الصين لتعزيز التعاون التجاري والعسكري والتماس دعم الصين في الصراع حول ايران الصورة الانتشار النووي . الاضافه الى هذا شهد التعاون الاقتصادي الصيني مع إسرائيل استثمارًا صينيًا كبيرًا بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإسرائيلي ، مما أدى إلى توليد رأس مال أولي في الشركات الإسرائيلية الناشئة ، فضلًا عن استحواذ الشركات الصينية الكبرى على الشركات الإسرائيلية التي تضم إسرائيل تعرف كيفية مساعدة التنشيط تطوير الاقتصاد الصيني الحديث بكفاءة أكبر. تحتل الصين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية المدعومة من إسرائيل. استثمرت الشركات الصينية الكبرى مثل Fosun و ChemChina و Brightfood و Horizons Ventures و China Everbright مبالغ كبيرة من رأس المال والموارد في العديد من الصناعات الإسرائيلية.

زودت إسرائيل الصين بالمساعدة والخبرة العسكرية والتكنولوجيا. ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين ، فإن "إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا كمزود لأنظمة أسلحة للصين وكقناة لتكنولوجيا عسكرية متطورة ، تليها فرنسا وألمانيا". قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بوقت طويل في عام 1992 ، كانت إسرائيل تبيع الأسلحة للصين. لم يكن استخدام المبيعات العسكرية كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية جديدًا أو غير مسبوق في السياسة الخارجية الإسرائيلية لتعزيز مصالحها. قدمت أحداث تيانانمن حافزًا إضافيًا للعلاقات العسكرية ، ممولة في سمعة إسرائيل كمورد أسلحة موثوق. سعت إسرائيل للاستفادة من هذا الوضع وأصبحت الباب الخلفي للصين للتكنولوجيا الغربية. كانت إسرائيل مستعدة لبيع الصين نظام Phalcon ، وهو نظام رادار للإنذار المبكر الإسرائيلي المحمول جوًا ( AWACS ) ، إلى أن أجبرتها الولايات المتحدة على إلغاء الصفقة. يقدر البعض أن إسرائيل باعت أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار للصين في هذه الفترة. لقد كانت الصين تتطلع إلى إسرائيل للحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي لم تستطع الحصول عليها من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا. تعتبر إسرائيل الآن ثاني أكبر مورد أجنبي للصين بعد أن اشترت روسيا مع الصين مجموعة واسعة من المعدات والتكنولوجيا العسكرية ، بما في ذلك أقمار الاتصالات . الصين سوق حيوي لصناعة الطيران والدفاع الإسرائيلية. بسبب اعتراف إسرائيل بالصين ، قامت إسرائيل أيضًا بتقييد تعاونها مع تايوان من أجل تعزيز علاقات أوثق مع البر الرئيسي للصين.

جمعت وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية أدلة على أن إسرائيل نقلت تكنولوجيا الصواريخ والليزر والطائرات إلى الصين في التسعينات من القرن الماضى . في 19 أكتوبر 1999 ، سافر وزير الدفاع الصيني ، تشي هاو تيان ، إلى إسرائيل واجتمع مع إيهود باراك ، رئيس الوزراء آنذاك ووزير الدفاع الإسرائيلي. وقد توصلوا إلى عدة اتفاقيات رفيعة المستوى ، بما في ذلك بيع مليار دولار إسرائيلي-روسي للطائرات العسكرية للصين. في 14 أغسطس 2011 ، قام الجنرال تشين بينغده ، رئيس هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي ، بزيارة رسمية إلى إسرائيل. جاء ضيفا لرئيس الأركان الإسرائيلي بيني غانتس . جاءت الزيارة بعد زيارة وزير الدفاع إيهود باراك للصين في يونيو ، وهي أول زيارة لوزير دفاع للبلاد منذ عشر سنوات. كانت زيارة بينجدي جزءًا من جولة شملت توقفات في روسيا وأوكرانيا . في 13 أغسطس 2012 ، رست سفن من أسطول حراسة جيش التحرير الشعبي الصيني الحادي عشر ، بقيادة الأدميرال يانغ يونغ في ، في قاعدة حيفا البحرية في زيارة ودية تستغرق أربعة أيام بمناسبة 20 عامًا من التعاون بين جيش الدفاع الإسرائيلي و جيش التحرير الشعبى الصينى. في يوليو 2018 ، تم نقل 180 فدانًا من الميناء الشمالي في حيفا إلى شركة شنغهاي الدولية للموانئ (SIPG) لمدة 25 عامًا من الإدارة. ومع ذلك قد يكون ميناء حيفا غير مهم اقتصاديًا بالنسبة للصين والولايات المتحدة. حرب باردة جديدة بين القوتين العظميين.















































