تطوير العشوائيات: أنفقنا 25 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة في عهد السيسي ..فيديو

من سنة 2008 وحتى 2014، أما بعد 2014 وحتى الآن تجاوز حجم مصروفات الصندوق 25 مليار جنيه.

، مشيرا إلى أن

، إن الرئيس السيسي أعطى ملف العشوائيات اهتماما كبيرا منذ توليه الرئاسة

وأضاف خالد صديق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم المصروفات يوضح مدى اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات، متابعا "سنصل إلى 30 مليارًا من حجم المصروفات قريبًا جدًا وقبل نهاية العام الحالي".

وتابع خالد صديق، "تم الا نتهاء من 298 منطقة وتتبقى فقد 59 منطقة، إضافةً إلى الانتهاء من 1177 وحدة"، موضحًا أن خطة صندوق تطوير العشوائيات عام 2020 تهدف إلى التخلص من العشوائيات غير الآمنة".





وأوضح خالد صديق، أن خطة تطوير العشوائيات 2030 تهدف إلى القضاء على المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية.





وألمح خالد صديق، إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تعد الأشهر إعلاميًا، لافتا إلى أن منذ 40 أو 50 سنة كانت هناك محاولات لإيجاد حلول لتلك المنطقة، معقبا أنه في السنوات الماضية تم حل المشاكل مع جميع الأطراف.



