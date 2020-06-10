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فن

حفل أون لاين لفريق مسار إجباري.. الاثنين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:22 م
مسار إجباري
مسار إجباري
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نبيل العدوى - سعيد فراج
أعلن فريق "مسار إجباري" عن تقديم حفلة أون لاين يوم الأثنين المقبل لدعم البقاء بالمنزل ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن "مسار إجباري" شارك أغنية "رغم المسافة" مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهي من كلمات دعاء عبد الوهاب، وألحان هانى الدقاق.


وعًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin‎

وشاركها البطولة كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج‎.‎

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