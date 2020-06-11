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توك شو

متعافى من كورونا: والدي مات بسببي وسأتبرع بالبلازما حتى لا يعيش أحد ما عشته

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال عبد الحميد يوسف، أحد مصابي بكورونا، إن والده انتقل له الفيروس بسبب مخالطته له، مبديا حزنه الشديد على والده بعدما فارق الحياة.

وأضاف "يوسف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، "لو كان عندى وعى منذ البداية مكنتش خالطت حد في أى مكان، والدى كبير فى السن ولم يتحمل الإصابة، والدى توفى وأنا السبب".

وتابع "أنه خالط والده قبل ظهور الأعراض عليه، وفور ظهورها قام بعزل نفسه تمامًا، واتباع الإجراءات الطبية والوقائية، ومن ثم دخل المستشفى"، موضحا "حالتى كانت حرجة جدًا، ولم أتمكن من الحركة مطلقًا، وهو ما استدعى أن يتم حقنى ببلازما المتعافين".

ولفت إلى أن حقنة البلازما تعد نجاة من الموت، قائلًا "بشكر اللى اتبرع ليا وهو ميعرفنيش.. أنا كنت فى الموت وربنا نجانى"، لافتًا إلى أن والده كانت فصيلة دمه نادرة ونظرًا لقلة المتبرعين وعدم العثور على فصيلته فارق الحياة.

وأكد "أنه سيتبرع ببلازما دمه"، أنا عرفت أن المتبرع الواحد من المتعافين بينقذ من 4 إلى 6 مرضى.. وأنا عرفت أنى أنفع اتبرع ببلازما دمى رغم أنى متعافى من البلازما".

ووجه "يوسف"، رسالة إلى تجار الأزمات قائلا "لو واحد فيكم اتصاب كان هيتبرع بدمه كله حتى لا يعيش أحد ما عشناه".

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