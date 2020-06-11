AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جيران الأب قاتل ابنه بالمطرية: مريض نفسي حاول الانتحار مرتين.. وطعنه بسبب خلافات أسرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:24 ص
المتهم
المتهم
Advertisements
محمد صبرى
شهد شارع التوفيقية بحي المطرية واقعة مأساوية لتعدي أب على ابنه بسكين ليسقط الأخير غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى، وعقب ارتكاب الأب الجريمة فر هاربا، وقام بالاختباء لدى أحد أقاربه بمنطقة الخانكة إلى أن تم ضبطه.

التفاصيل الكاملة للقضية كشف عنها شهود العيان، بعد استجواب عدد من جيران الجاني وسماع أقوالهم، حيث أفادوا بأن الأب سبق أن أقدم على الانتحار مرتين، فضلًا عن أنه مريض نفسي، وكان يعالج بمستشفى الأمراض النفسية فى العباسية منذ فترة.


وأشار الجيران فى أقوالهم، إلى أن ليلة الحادثة سمعوا أصوات استغاثة وصراخ داخل شقته جارهم، فهرولوا مسرعين لاستبيان الأمر ليكتشفوا وقوع مشاجرة بين الأب الذى كان يحمل سكينا ونجله بسبب خلافات أسرية بينهما، وما أن حاول الجيران السيطرة على الموقف عاجل الأب نجله بطعنة نافذة فى بطنه، وأخرى فى وجهه؛ ليسقط الابن وسط بركة من الدماء.

وأضاف الجيران فى أقوالهم، أننا قمنا بإبلاغ الشرطة والإسعاف الذين حضروا على الفور إلا أن الابن قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى حاد، وفى لمح البصر اختفى الأب عقب ارتكابه الجريمة.

وكشفت التحريات صحة ما ورد بأقوال الجيران وشهود العيان على الحادث، وبرصد أقارب الأب المتهم تبين أنه مختبئ لدى أحدهم بمنطقة الخانكة خشية ضبطه؛ فتم توجيه مأمورية أسفرت عن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة ظل يهزي بكلمات غير مفهومة، وتم إيداعه بمصحة نفسية.

وبينت التحريات وجمع المعلومات أن الأب المتهم يبلغ ٤٢ سنة، عاطل، وقام بطعن نجله سبق اتهامه فى قضية سرقة والمقيم بذات العنوان محل الجريمة، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأب بقتل نجله بسكين استله من المطبخ ليلقى الأخير مصرعه فى الحال.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حكومى وتبين إصابته بنزيف داخلى حاد نتيجة تهتك بآلة حادة ووجود جرح بالوجه، تم تحرير محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظروف غامضة.. البحث عن أب قتل نجله أمام منزله بالمطرية

أخبار الحوادث .. الداخلية تعقم السجون.. إصابة ممدوح حمزة بـ كورونا

3 حوادث قتل خلال 24 ساعة.. نجار وشقيقه ينهيان حياة شقيقين وطفل في الخانكة.. وأب يطعن ابنه أمام منزله بالمطرية.. ومصرع عجوز تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

الضنا مبقاش غالي.. النيابة تتخذ عدة إجراءات في مقتل شاب على يد والده أثناء مشاجرة

بسبب خلافات الجيرة .. سائق توك توك يقتل جاره ويصيب نجله بحلوان

الضنا مبقاش غالي.. تجديد حبس قاتل ابنة

ترشيحاتنا

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

بالفيديو.. عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

سنعاقب المخطئ.. وزير الرياضة عن أزمة الأهلي والزمالك: لن نتهاون مع أحد.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يساند خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور