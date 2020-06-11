وفاة محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

توفي منذ قليل محسن عادل، الخبير الاقتصادي، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، والتى نقل على أثرها للمستشفى منذ أيام.





وشغل محسن عادل، منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبا لرئيس "البورصة المصرية".





وكان آخر ما كتبه محسن عادل بتاريخ 3 يونيو الجاري:

"أشكر لسيادتكم تواصلكم الكريم ودعواتكم الغالية، فقد أظهرت الأشعة والفحوصات مجددًا أنها نزلة برد فقط وبخصوص الكلي وسنستمر على المسكنات ومذيبات الحصاة وقد أثبتت أشعة اليوم عدم وجود حاجة لإجراء جراحة علي غلطة صغيرة في الشريان التاجي.. أشكر لكم بصدق موقفكم النبيل".



