موقف محرج لمذيع قناة الحرة على الهواء ..فيديو

تتكرر الأخطاء والمواقف المحرجة خلال البث المباشر للبرامج التليفزيونية مع المذيعين والمذيعات الذين إما أن ينهاروا وإما أن يتداركوا الموقف بثبات انفعالي لا يتسبب في إعراض الجمهور عن المشاهدة.





تعرضت قناة الحرة الأمريكية لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل بسبب تعرض الإعلامي السوداني «محمود عبدالكريم» لموقف محرج أثناء تقديم نشرة هامة على الهواء مباشرة.





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فأثناء انشغال عبدالكريم بتقديم نشرة إخبارية عن تنظيم "جولن" واعتقال مئات الأشخاص بتهمة الانتماء إليه، اقتحمت خبيرة المكياج فجأة الأستوديو.





بدت المرأة تائهة مرتبكة وهي ممسكة بالفرشاة وعدد من الأدوات في يدها، إضافة إلى وجود كمامة على فمها، ففي ظل غفلة المخرج كان موقف عبدالكريم يستحق الإشادة.





فقد تمسك بثباته الانفعالي ولم يبدِ أي ردة فعل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من وقوع قناة الحرة في مثل هذا الخطأ الغريب.