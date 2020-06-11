في ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خصامه القضائي مع أنغام واللحظات الأخيرة في حياته

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجى والذى بدأ حياته الفنية برفقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما قام المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم بإسناد أول دور له في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969م، ومن ذلك اليوم كانت البداية لرحلة فنية ثرية استمرت لثلاثة عقود.

وقف أمام جهات التحقيق في فترة التسعينيات بعد سخريته من الفنانة أنغام خلال مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، التي سخر فيها من فنانين كُثر وكانت منهم أنغام الذي أطلق عليها اسم "ألغام"، واتهمته بالسب.





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لديه ابنتان إحداهما مذيعة بالتليفزيون المصري وهي أيتن الموجي، التي عاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وأنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ، قائلا: "يا رب".



