أعلن الفنان أحمد فتحي، رحيل الفنان محمود مسعود في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.





وكتب الفنان أحمد فتحى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلقا "وفاة الفنان محمود مسعود".





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ولم يعلن أحمد فتحى عن أى تفاصيل خاصة بأسباب الوفاة والجنازة والعزاء.





يذكر أن الفنان محمود مسعود قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أنها كانت مؤثرة.





ولعل من أبرز أعمال محمود مسعود والتى ظهر فيها بالفترة الأخيرة مسلسل "كأنه إمبارح" مع رانيا يوسف وشارك أيضا مع الفنان عادل امام فى مسلسل "عوالم خفية".