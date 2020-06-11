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حوادث

كثافات بين متوسطة ومرتفعة بالدائري.. أماكن الزحام على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم الخميس.

وقالت المصادر، إن الطريق الدائري يشهد تكدسا مروريا أعلى مناطق البراجيل وبشتيل في القادم من محور 26 يوليو باتجاه مناطق طريق الإسكندرية الزراعي.

كما يشهد الطريق تكدسات مرورية أعلى مناطق طريق الإسكندرية الزراعي في  القادم من مناطق المرج، وكثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه مناطق المنيب.


بينما ترتفع الكثافات المرورية على الطريق الدائرى أعلى منطقة السلام في القادم من المرج وحتى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وتظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى محور المريوطية في القادم من المنيب باتجاه مناطق صحاري الأهرام وأكتوبر.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق المنصورية في القادم من مناطق ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر.

فيما ترتفع الكثافات المرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي من مناطق الدائري حتى مناطق جسر السويس والعكس.

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