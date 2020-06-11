اعتداء على ضابط شرطة بريطاني.. ووزيرة الداخلية تتدخل.. فيديو

أدانت وزيرة الداخلية البريطاني، بريتي باتل، الهجوم الذي تعرض له ضباط الشرطة، أثناء مساعدتهم لضحية اعتداء ظاهري.





ويظهر في شريط الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضابطا بريطانيا يرتدي الملابس الرسمية، وهو يتعامل مع مشتبه به على الارض في شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.





ويتضح من الفيديو عقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص حول هذا الضابط البريطاني، حيث كان يحمل أحدهم مضرب بيسبول.





ويحاول بعض المتواجدين دفع ضابط شرطة أخر حاول التدخل لإنقاذ زميله الذي دخل في مشاجرة مع المشتبه بهم.





وهاجمت وزيرة الداخلية البريطانية هذا الهجوم الذي تعرض له ضباط الشرطة البريطانية