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تعليم

إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بجامعة القناة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:00 م
رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
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انجي هيبة
اكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس انه منذ صدور قرار مجلس الوزراء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية  الأول من يوليو القادم قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعلان الجدول الزمني للامتحانات والزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه علي الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميا خلال الإمتحانات.

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ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة و التعديل.

و قامت جميع الكليات بإعلان الجداول علي الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب علي اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ ٣١ مايو الماضي.


ويشمل دليل الإجراءات الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبيين في اللجان الامتحانية وأخيرا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب
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