تمويل ذاتي.. 295 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات جرزا بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز عقد مشروع إنشاء محطة محولات جرزا جهد 220/66/11 ك.ف. بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف. من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى (295 مليون جنيه) وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية (12) شهرًا.





وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.