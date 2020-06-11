AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تمويل ذاتي.. 295 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات جرزا بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز عقد مشروع إنشاء محطة محولات جرزا جهد 220/66/11 ك.ف. بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف. من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى (295 مليون جنيه) وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية (12) شهرًا.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاكر: الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهي وإطلاق التيار الكهربى

بـ 119 مليون جنيه .. "الكهرباء" توقع عقدا لتنفيذ الخط الهوائي بخليج السويس

المصرية للكهرباء: 148 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمر

لزراعة 50 ألف فدان.. الكهرباء توقع عقدي محولات جبل الكامل والربط فى العوينات| صور

توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية بتكلفة تصل الى 104 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كواليس استئناف الدورى المصري.. وتحديد موعد الموسم الجديد

ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته فريدة وكاميليا ويهاجم بعض متابعيه

أخبار الفن.. وفاة محمود مسعود.. أول فيديو من عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وابن محمد رمضان في كليب كورونا فيروس

انهيار أسعار الذهب عالميًا | اعرف التفاصيل

هدفك تخريب مصر.. رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة لـ منى مينا

قررت مده ساعة.. الحكومة: العمل بالمحال التجارية ينتهي 6 مساء

AdvertisementS

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

الحكومة: فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

وفاة محمود مسعود.. ابنته فنانة شهيرة والتدخين كاد أن يقتله في 2016

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على يوتيوب

الحظر من 8 مساء لـ 4 صباحا من الأحد.. أسامة هيكل: هنبدأ في الفتح التدريجي

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في ٥٠ بلاغا من مرتضي منصور

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟