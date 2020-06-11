النشرة الاقتصادية لـ صدى البلد.. ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وزيرة التعاون الدولي تنعى محسن عادل.. الأحمر يكسو مؤشرات البورصة.. انقطاع المياه عن مناطق في كوبرى القبة غدا

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي وافته المنية فجر اليوم، الخميس.









وقالت "المشاط" عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زاملت مع الأخ والزميل العزيز الأستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصا على إطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة فى مصر".





المبيعات العربية والأجنبية ادت لتراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.