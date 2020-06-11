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اقتصاد

النشرة الاقتصادية لـ صدى البلد.. ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وزيرة التعاون الدولي تنعى محسن عادل.. الأحمر يكسو مؤشرات البورصة.. انقطاع المياه عن مناطق في كوبرى القبة غدا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الخميس، أهم الأخبار الخاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، وجاء في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب، ونعى محسن عادل، وتراجع البورصة، وقطع المياه.



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه غدا، الجمعة، لمدة 10 ساعات عن عدد من المناطق كوبري القبة نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع كوبري للمشاه بجوار مستشفى كوبرى القبة العسكرى، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠ مم.


وقالت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، الخميس، إن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "الكلية الفنية العسكرية - المعهد الفني للقوات المسلحة - دار الضيافة - مستشفى عين شمس التخصصى".


نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي وافته المنية فجر اليوم، الخميس.



وقالت "المشاط" عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زاملت مع الأخ والزميل العزيز الأستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصا على إطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة فى مصر".


المبيعات العربية والأجنبية ادت لتراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.


فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10858 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1623 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12450 نقطة.




ارتفعت أسعار الذهب  بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، الخميس 11-6-2020 ، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 777 جنيها للجرام مقارنة بـ 772 خلال تعاملات أمس، الأربعاء.



وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 666 جنيها للجرام مقارنة بـ 661.70 أمس، الأربعاء، وعيار 21 سجل 777 جنيها للجرام مرتفعا بذلك 5 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، الأربعاء.

 
وبلغ سعر عيار 24 قيمة  888 جنيها للجرام مقارنة بـ 882.25 جنيه أمس مرتفعا بذلك 6 جنيهات.
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