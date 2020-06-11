عن أزمة كورونا.. نجم الإسماعيلي: الجبلاية ووزارة الشباب ليس لهما قرار

كشف أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق عن رؤيته حول دعم اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أندية القسم الثاني والثالث والرابع فى أزمة فيروس كورونا.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف شهر يونيو الجاري.





قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" هذا الموسم خسارة علي الكل ومافيش داعي حد يزعل من الأندية وفى حال وجود أموال تصرف علي الأندية الصغيرة وليست الكبيرة".





اضاف:" الجبلاية لا تملك قرارها في أزمة كورونا ووزارة الشباب والرياضة ايضا لا تملك قرارها في الأزمة ويجب على الأندية توفيق أوضاعها فى ظل الظروف الراهنة".





يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.



