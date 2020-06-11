التعليم تطالب المديريات بحصر بيانات الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية لموانع طبية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لمديري الإحصاء بالمديريات التعليمية ، طالبت خلاله بضرورة موافاة الوزارة ببيانات معينة عن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد ان تم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية مؤخرًا.





حيث طالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بموافاتها ، بالطلبة المعفيين من مادة اللغة العربية في كشف يتضمن (المديرية – الإدارة التعليمية – كود الطالب – اسم الطالب – الرقم القومي – المدرسة – الصف الدراسي ) على ان ترسل كل مديرية هذه البيانات معتمدة من مدير المديرية .









كما طالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بحصر بيانات الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء بعض أو كل الاختبارات الإلكترونية (مايو 2020) بسبب موانع طبية حالت دون ذلك وذلك بعد مراجعة المديرية لكافة المستندات الطبية التي تثبت ذلك على أن يتضمن الكشف (المديرية – الإدارة التعليمية – كود الطالب – اسم الطالب – الرقم القومي – المدرسة – الصف الدراسي ) .





وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي ، فيعتبر الطالب ناجحا ومنقولا للصف الأعلى لكل من ظهرت نتيجته عبر موقع وزارة التربية والتعليم .





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وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقدم الطالب الذي لم تظهر نتيجته في الامتحان الالكتروني بشكوى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.



