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أخبار العالم

ترامب يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب أفغانستان

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:19 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك على خلفية تحقيقها في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.


وأمر ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة ترامب، دون تقديم تفاصيل، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "تم دفعه من قبل منظمة مشكوك في نزاهتها.

وأضاف المسؤول أن الأمر يأذن لوزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بحظر أي أصول أو أموال في الولايات المتحدة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق.
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