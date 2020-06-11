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أخبار البلد

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيماء مجدي
نعى المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة ، أمين صندوق النقابة السابق المهندس أحمد سعيد في وفاته متأثرا بفيروس كورونا ، وذلك باحد مستشفيات العزل.

وكان أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل ثانى نقابة العلميين ، إصابة أمين الصندوق السابق الجيولوجي بكورونا، وتم عزله بمستشفى العزل وحالته مضطربة تمثلت في ضيق بالتنفس ويحتاج الي جهاز تنفس صناعي.


وأضاف أبو عميرة ، ان الاصابة كانت بسبب اختلاطه بالمدير المالي الذي اصيب بمقر النقابة بالألفي، والتي تعددت الإصابات بين الموظفين وأسرهم وسبب انتشار الإصابات تعنت المسئولين علي المقرات بعدم التطهير والتعقيم وغلق المقرات لفترة العزل.



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وكان أكد محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين ، أن نتائج مسحة فيروس كورونا لموظفى النقابة بمقر الألفى أثبتت إيجابياتها ، كما ظهرت الأعراض على العديد من الموظفين.


وأضاف "ابوعميرة" في تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن هناك تعنتا من النقيب السابق عبد الستار المليجى المستولي علي المقر من التطهير وإبلاغ الجهات المختصة بوزارة الصحة والطب الوقائي لعمل التعقيم و التطهيرات اللازمة للمقر ومتابعة لرصد مخالطين الحالات المصابة لانحسار الإصابات.
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