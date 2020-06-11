وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

وكان أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل ثانى

، إصابة أمين الصندوق السابق الجيولوجي بكورونا، وتم عزله بمستشفى العزل وحالته مضطربة تمثلت في ضيق بالتنفس ويحتاج الي جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أبو عميرة ، ان الاصابة كانت بسبب اختلاطه بالمدير المالي الذي اصيب بمقر النقابة بالألفي، والتي تعددت الإصابات بين الموظفين وأسرهم وسبب انتشار الإصابات تعنت المسئولين علي المقرات بعدم التطهير والتعقيم وغلق المقرات لفترة العزل.