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محافظات

وكيل تموين الغربية: حملات مكبرة لضبط مهربي السجائر .. صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:13 م
سجائر
سجائر
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أحمد على

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم عن  شن سلسلة من الحملات التموينية الموسعة للرقابة على المحلات التجارية وأوكار مهربي السجائر المدعمة قبل توزيعها علي العملاء لبيعها للجمهور بأزيد من ثمنها.


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صرح بذلك المحاسب محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين لافتا الى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ونائب محافظ الغربية لتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع أعضاء الرقابة الإدارية لمداهمة أوكار تهريب السجائر قبل طرحها بالأسواق .


وأشار" أبوهاشم " الى أن الحمله تشكلت بعضوية كل من السيد عادل فتحى مدير الاداره وياسر مراد مدير الرقابة  لمداهمة بعض أوكار ومخازن تهريب سجائر ماركة "كليوباترا ".


كما أسفرت الحملات عن ضبط 1000 عبوة سجائر كليوباترا وتحرر محضر رقم13939 جنح اول طنطا ضد  رضا عثمان  شعيب صاحب محل الحصرى للسجائر بشارع البحر للامتناع عن بيع السجائر .


وتم ضبط 43 عبوة جمبرى كبير وكاليمارى منتهية الصلاحية انتهاء 1/2/2020من ماركت زهران أول طنطا  وتحرر محضر رقم13940جنح اول طنطا وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

وكيل تموين الغربية: حملات مكبرة لضبط مهربي السجائر .. صور
وكيل تموين الغربية: حملات مكبرة لضبط مهربي السجائر .. صور
وكيل تموين الغربية: حملات مكبرة لضبط مهربي السجائر .. صور
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