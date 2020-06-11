مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بقسم الأورام

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الخميس الموافق قسم الأورام بعد نقله مبنى الهلال وسط مدينة بني سويف للمراكز الطبية المتخصصة وذلك لمتابعة سير العمل بإنتظام والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفد_١٩ "فيروس كورونا"، رافقه عبد العزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.





وقال مدير الفلاع أن الزيارة تأتي ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لتقديم خدمة طبية جيدة خصوصا للأمراض المزمنة ومجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا".





وتابع توفير صالة انتظار إضافية لزيادة المساحة المخصصة للانتظار للعمل على راحة المرضى وتوفير مسافات مناسبة بين المرضى أثناء الانتظار ،وكذلك تشغيل مراوح اضافية بصالات الانتظار،وكذلك تم متابعة توافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وأشاد بحسن معاملة المرضى، والتأكيد على توفير التهوية الجيدة ، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين ، وسؤال المرضى عن أي معوقات قد تواجههم ،لتوفير سبل الراحة للمرضى وتقدم جميع المرضى بالشكر والتقدير لفريق التمريض علي حسن المعامله .





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وتابع مدير الفرع سير العمل بصيدلية صرف علاج الأورام والتأكد من عدم وجود نواقص وكذلك متابعة معمل الاورام وشدد علي تسليم النتائج فور صدورها أول بأول وكذلك تابع تشغيل جميع الاجهزة ومنها جهاز"Laminar Flow" وعدم وجود أى أعطال.









كما تابع عمل اللجنة بتواجد الدكتور محمد على الوكيل استشاري الأورام وأستاذ بكلية الطب جامعة بنى سويف والدكتورة ليديا فرج الله أخصائي الأورام وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم .









ولاحظ مدير عام الفرع أثناء عملية المتابعة أعمال لجنة الأورام وقت المرور و تبين وجود (١٩ ) حالة علاج كيماوى و (١٢)حالة علاج هرموني وعدد (٣٠) حالة مناظرة وعلاج دوائي .







