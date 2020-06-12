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بين الناس

سكان شارع محمد صالح بفيصل يستغيثون من وجود مقلب قمامة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن خالد سعد مختار عويضة ، من سكان شارع محمد صالح حافظ، المتفرع من شارع الصفا والمروة منطقة الطوابق حى فيصل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تحول أرض فضاء الى مقلب للقمامة .

 ويقول فى رسالته : نشكو من تحول قطعة أرض فضاء إلي مقلب قمامة، فضلا عن رائحة الدخان المتصاعد من حرقها، الأمر الذي أدى إلى إصابة معظم السكان بأمراض الربو والحساسية، خاصة الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والفئران.

التواصل مع القارئ رقم التليفون: 01061078019

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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