سكان شارع محمد صالح بفيصل يستغيثون من وجود مقلب قمامة

شكا المواطن خالد سعد مختار عويضة ، من سكان شارع محمد صالح حافظ، المتفرع من شارع الصفا والمروة منطقة الطوابق حى فيصل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تحول أرض فضاء الى مقلب للقمامة .





ويقول فى رسالته : نشكو من تحول قطعة أرض فضاء إلي مقلب قمامة، فضلا عن رائحة الدخان المتصاعد من حرقها، الأمر الذي أدى إلى إصابة معظم السكان بأمراض الربو والحساسية، خاصة الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والفئران.





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