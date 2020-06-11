الري: نسعى للتحول من الطرق التقليدية إلى تطبيق منظومة الري الحديث في جميع مزارعنا

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث وزارة الري والموارد المائية، إن الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية.





وتابع السباعي خلال مداخلة هاتفية لـ نشرة أخبار" TeN"، أن الوزارة تنفذ مبادرة تواصل مع المزارعين؛ لتطبيق طرق الري الحديث في كل المحافظات، وتقديم الدعم للمزارعين في تطبيق هذه الطرق.





نوه إلى أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المائية يتمثل أبرزها في الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، لافتا إلى أن الري الحديث من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.





وأكد أن الوزارة وضعت الاستراتيجية القومية للمياه 2037؛ لتوفير الاحتياجات المائية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن التحول من أساليب الري باستخدام الغمر إلى الطرق الحديثة للري كالرش والتنقيط.





ولفت إلى أن الوزارة تسعى للتحول من الطرق التقليدية إلى تطبيق منظومة الري الحديث في جميع مزارعنا.



