فض فرحين ورفع الكراسي والشوادر في الشرقية.. صور

شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة يرافقة المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة حملة مكبرة لمتابعة فض التجمعات ومنع أقامة الأفراح بنطاق دائرة الوحدة والتأكد من مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتطبيق قرار غلق المحال خلال ساعات الحظر.

أسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بقرية كفر التميمي وقرية شنبارة، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





أقرأ ايضا:

فض سوق قرية شنبارة وتغطية بالوعات الصرف بقرى الزقازيق.. صور





وأكد "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق استمرار رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال والغاء التجمعات وفض الأسواق والسويقات الشعبية بمختلف قري المركز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحاسب "حسام الشناوي" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة انه تم شن حملة مكبرة علي قري الوحدة المحلية للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق قرار الحظر وفض التجمعات وذلك بالتنسيق مع المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول لجنة الغلق والمتابعة بالوحدة.

وأشار "الشناوي" الي انه أسفرت الحملة عن فض فرح شعبي بقرية كفر التميمي وفض فرح أخر بقرية شنبارة وتم تفريق المواطنين وحثهم علي عدم التجمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.