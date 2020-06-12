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حوادث

حبس لصين لسرقتهما السيارات والاتجار فى الهيروين بمنشأة ناصر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس لصين، 4  أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقلال سيارة مسروقة بها هيروين للاتجار فيها.


وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين تخصصا فى سرقة السيارات وقيامهما بمساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائى لفحصها وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عنها.

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على لصين بمنشأة ناصر خلال استقلالهما سيارة مسروقة بها هيروين، وتبين أنهما تخصصا فى سرقة السيارات وقيامهما بمساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأقرا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ،وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكل صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
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