حبس لصين لسرقتهما السيارات والاتجار فى الهيروين بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقلال سيارة مسروقة بها هيروين للاتجار فيها.









وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين تخصصا فى سرقة السيارات وقيامهما بمساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.





وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائى لفحصها وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عنها.





نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على لصين بمنشأة ناصر خلال استقلالهما سيارة مسروقة بها هيروين، وتبين أنهما تخصصا فى سرقة السيارات وقيامهما بمساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.