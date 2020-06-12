شاهد.. مسيرات بالدراجات النارية في لبنان احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

وصلت مسيرة كبيرة من الدراجات النارية إلى مبنى مصرف لبنان في الحمرا، للبدء في التظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية.

جاء ذلك وسط حضور لعناصر الجيش اللبناني، الذين واجهوا المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





وحاول المتظاهرون في لبنان، امس الخميس، إضرام النيران في عدد من البنوك بعد قطع الطرق وإغلاق المحال على خلفية احتجاجهم على انهيار العملة.





وعمد المحتجون على إلقاء قنابل المولوتوف على مدخل المصرف المركزي في طرابلس شمال لبنان، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع قوات الجيش.





وأطلقت قوات الجيش اللبناني، الرصاص الحي والقنابل المسيلة في الهواء لتفريق المحتجين.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أزال المحتجون الباب الرئيسي لبنك الاعتماد اللبناني في العبدة في عكار، لمحاولة حرقه من الداخل، فضلا عن إضرام النيران داخل البنك اللبناني الفرنسي في ساحة النور.





كما أزالوا أحد الحواجز الحديدية الموضوعة على باب بنك لبنان والمهجر في ساحة النور، وأشعلوا النار فيه.





واجتاحت مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي والتدهور المتسارع الذي طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.