منها القصة القصيرة والتأليف المسرحي والشعر.. بالأسماء الفائزين بجوائز وزارة الثقافة في أكثر من 20 مجالا

أعلنت وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، خلال الإسبوع الجاري، عن أسماء الفائزين، في المسابقات التي أطلقتها القطاعات خلال فترة الحجر المنزلي ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بعنوان "خليل في البيت الثقافة بين إيديك"، والفترة التي سبقتها، وذلك للكشف عن المواهب الشابة من المبدعين، ودعمهم ورعايتهم.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في 6مسابقات للعام 2019/2020، التى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعى، و الشاعر رجب الصاوى مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض.

ونستعرض أسماء الفائزين فى السطور التالية:

المسابقة الأولى "مسابقة الاعلام وتعزيز الولاء والانتماء" حيث فاز بها كل من: "عيسى جاد الكريم عيسى مراد، نجلاء فتحي مصطفى احمد محمد، سلطان خلف الله محمد دياب".

المسابقة الثانية "مسابقة التاليف المسرحي" حيث فاز بها كل من: "ابراهيم الحسيني علي محمد، امال محمد محمد الميرغني (مناصفة)، هدى سعيد احمد سعيد (مناصفة)، مؤمن محمد محمد علي مؤمن".

المسابقة الثالثة "مسابقة الصناعات الابداعية" حيث فاز بها كل من: "ضياء الدين عبد الدايم عمر داود (مناصفة) مركز اول، مدحت شعبان عباس عبد الحي (مناصفة) اول، نجوى محمد احمد حماد (مناصفة) ثاني، عبد الناصر شحات يونس أحمد (مناصفة) ثاني، حنفي محمود عبد الفتاح حسان (مناصفة) ثالث، محمد فوزي السيد محمد (مناصفة) ثالث".

المسابقة الرابعة "مسابقة المشروعات القومية" حيث فاز بها كل من: "عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف، سارة احمد انور احمد، حسام ثابت صدقي قابيل".

المسابقة الخامسة "مسابقة شعر العامية" حيث فاز بها كل من: "حسام إبراهيم عارف عارف شحاته نجم، محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد سالم، محمد أحمد خليفة مصطفى خليفة".

المسابقة السادسة "مسابقة الكاريكاتير" حيث فاز بها كل من: "رحاب أحمد فوزي ياسين، مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة، محمد سعيد فوزي محمد الجاويش".

واعتمد الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة مسابقة "اسمع وعبّر" التي أقامها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى شهر أبريل الماضي؛ وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير 2020؛ وتم اختيار الفائزين في المسابقة على النحو التالي : اولًا: مجال التعبير الفني بالرسم؛ المركز الأول (1000ج): جنات محمد أحمد، المركز الثاني (700ج): يارا عمرو أسامة، المركز الثالث (500ج) : جولي جورج صبحي، المركز الرابع (300ج): عبدالرحمن محمد قطب، المركز الخامس (200ج): مناصفةً بين شروق محمد أحمد ومصطفى محمود محمد.

ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب رفيدة يحيى محمد، وشادى محمد عبدالمعبود، وميار محمد عكر، ومنة الله أحمد أبو ضيف، ولجين رامي محمود.

ثانيًا : مجال التعبير الفني بفيديو؛ المركز الأول (1000ج): يمنى جمال، المركز الثاني (700ج): ساندي سالم محمد، المركز الثالث (500ج): ريناد عادل عوض، المركز الرابع (300ج): كرمينا سامح صبحي، المركز الخامس (200ج): مناصفةً بين عبدالرحمن محمد ماهر ومروة سليمان مصطفى، ومن المركز السادس حتى العاشر (شهادة تقدير وإصدارات المركز) فاز به بالترتيب يوانا ناجح زكى، بسملة ناجى صلاح الدين، و مازن محمد عكر، وأحمد منير عبد الصبور.

وأكد محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، على أن المركز بصدد إعلان أسماء الفائزين فى فيديو يعُرض على قناة المركز على اليوتيوب.

واعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير سينما مصر التى بثتها قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خلال شهر رمضان الماضى وجاءت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك حيث اجرى السحب شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الابداع الذين قاموا باداء المشاهد وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية واحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة .

قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة تلقت آلاف الإجابات من مختلف محافظات مصر مما يؤكد الجماهيرية التى حققتها المسابقة ، وتابعت أن بيانات الفائزين كشفت عن انتمائهم إلى 11 محافظة هم بورسعيد ، المنيا ، المنوفية ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، القليوبية ، الدقهلية ، البحيرة ، الجيزة ، القاهرة ، الاسكندرية ، وأضافت أن الجوائز فاز بها 30 متسابقا نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه وحصل على 20 اخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة ، مشيرة أن المسابقة دارت حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل .

يشار أن نتائج المسابقة جاءت كالتالى حيث فاز بالجوائز المادية كل من محمد محمد عبده خلف ، ميرفت رسمى عبد المجيد ، عبد الهادى محمد عبد الوهاب درويش ، محمود حامد سالم محمد ، مدحت أحمد محمود عبد الحميد ، هناء سلامة حنا ، مينا ملاك ميخائيل ، محمد السيد عبد اللطيف دياب ، مصطفى محمود السيد محمود ، ماريهان محمد محمد ، ونال الجوائز العينية كل من مروان سامى محمد عبد الكريم ، جودى عربى عبد المطيع علام ، نجاة ابراهيم محمد نوير ، رقية محمد عبده خلف ، شيماء محمد عبد الحليم ، عصمت محمد سلامة ، اسامة محمد القاضى ، أحمد يسرى مرسى خلف ، نادية حمدى عبد الوهاب عبد الهادى ، محمد عبد الحفيظ رجب ، كريمة مختار محمد رضوان ، إسلام فوزى محمد إبراهيم ، محمد عماد أنور ، دعاء عسران محمد خليف ، أميمة محمد عبد الحفيظ رجب ، دعاء سعيد خليل طه ، محمد محمد عبد اللطيف ، محمد محمد مختار محمد ، محمد منشاوى أحمد حسن ، سلمى محمد وجدى .

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أسماء الفائزين في مسابقة "يوسف إدريس للقصة القصيرة" للعام 2019/2020، حيث فاز الكاتب حسن عبد الموجود عبد اللاه عوض، بالجائزة الأولى، وقدرها 50 ألف جنيه عن المجموعة القصصية "حروب فاتنة".

فاز الكاتب محمد عبد المنعم محمد عبد الغنى زهران، بالجائزة الثانية، وقدرها 30 ألف جنيه، عن المجموهة القصصية "سبع عربات مسافرة".

جدير بالذكر أن الأديب يوسف إدريس، كاتبٌ مسرحي وقصصي مصري أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات. تخرج من كلية الطب عام 1947، وتخصص في الطب النفسي، ولكنه لم يستمر في هذا المجال، حيث حمله ولعه بالأدب والقصص القصيرة والمسرح إلى الكتابة ليصبح بذلك من أشهر الأدباء المصريين والعرب.

طُبعت أعماله الأدبية، وتحول كثيرٌ منها إلى أعمالٍ مسرحية وسينمائية شهيرة مثل النداهة والحرام. كانت له بعض الاهتمامات السياسية التي تجلت في مقالاته وآرائه حيال النظام السياسي في تلك الفترة.

واعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نتيجة المسابقة الادبية المركزية السنوية (دورة الاديب الكبير فؤاد حجازى 2019 – 2020 ) ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس واللذان تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض حيث تضم الاولى مجالات ديوان شعر الفصحى – ديوان شعر العامية – المجموعة القصصية القصيرة - الرواية – ادب الطفل – الدراسات النقدية ، اما الثانية تجمع مجالات القصة القصيرة – الشعر - رسوم الاطفال وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

ويشار ان المسابقة الأدبية المركزية شهدت مشاركة 159 عمل ادبى لمبدعين من مختلف محافظات مصر وجاءت نتائجها كالتالى حيث حصل على المركز الاول فى مجال ديوان شعر الفصحى محمد ربيع رزق سليمان عن ديوان نشرب الوقت سادة ، ياسمين صلاح ابراهيم عن ديوان للنار مزاج اخر ( المركز الثانى ) ، عشم الله مكاوى عبد العليم عن ديوان مواقيت ابى ( المركز الثانى مكرر ) ، يونس محمد سبع يونس عن ديوان سيريتادا لعروس البحر ( المركز الثالث ) ، وفى مجال ديوان شعر العامية نال المركز الاول عادل السيد الشربينى عن ديوان زى القمر ، كريم جمال محمد عن ديوان ليلة مش حمرا ( المركز الثانى ) ، مصطفى احمد محمد مرعى عن ديوان كحل النور ( المركز الثالث ) ، اما فى مجال الرواية حصل على المركز الاول محمد سعيد ابو اليزيد عن رواية مونتو ، ماجد كمال عليوة عن رواية السبحة ( المركز الثانى ) ، فكرى عمر عبد العزيز عن رواية فلك النور ( المركز الثالث ) ، وفى مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الاول رضا ابو العينين سعد عن مجموعة مصاب بالمرايا ، مريم كمال السعيد عن مجموعة مصفاة هائلة تحملها الملائكة ( المركز الثانى ) ، مروة عاطف محمود عن مجموعة سيزيف يعود دائما ( المركز الثالث ) ، وفى مجال ادب الطفل حصل على المركز الاول احمد عبد الرحيم ايراهيم عن مؤلفه سلطان النوم ، عمرو عادل احمد عن مؤلفه يوميات لهلوب ( المركز الثانى ) ، هانى مصطفى قدرى عن مؤلفه ازياء بلون السماء ( المركز الثالث ) ولم تتقدم اعمال للمشاركة فى مجال الدراسات النقدية .