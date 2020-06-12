السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي في 29 شوال

أعلنت السعودية، الخميس، عودة النشاط الرياضي إلى البلاد اعتبارا من الاحد 29 شوال.









كما قررت السلطات السعودية، عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب الرياضية اعتبارا من الاحد 29 شوال.









وأجلت السعودية زيادة واسعة النطاق للرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تبدأ بفرضها الأربعاء على العديد من المنتجات المستوردة من الخارج وبنسبة تصل إلى 15%.









وبحسب وكالات الأنباء فإن هذه المنتجات تشمل العديد من أنواع الخضراوات التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم إضافة إلى المنسوجات ومواد البناء والمركبات والمعدات وغيرها.









من جهة أخرى يبدأ تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية يوليو المقبل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة جائحة كورونا.