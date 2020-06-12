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برلمان

أخبار البرلمان| احسب قيمة الزيادة الجديدة فى مرتبك بداية من الشهر المقبل.. وتفاصيل 8 قوانين بالنواب تنتظر الرأي النهائي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:05 ص
زيادة قيمة المرتب
زيادة قيمة المرتب
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حسن رضوان
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