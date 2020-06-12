أخبار البرلمان| احسب قيمة الزيادة الجديدة فى مرتبك بداية من الشهر المقبل.. وتفاصيل 8 قوانين بالنواب تنتظر الرأي النهائي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 11 يونيو:إتاحة تمويل بين صندوق النقد ومصر.. اِعرف الاتفاقيات الدولية المقرر مناقشة النواب لها الاسبوع المقبلبعد موافقة التشريعية.. البرلمان يناقش قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والنواب الأسبوع المقبلحسم عقوبة ارتداء الكمامات وهيئة الشرطة.. 8 قوانين في البرلمان لأخذ الرأي النهائي الأسبوع المقبلانتخابات 2020.. النواب يناقش قانون مجلس الشيوخ.. الأسبوع المقبلأبرزها قانون الأمراض المعدية.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبلبداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبكراتب شهري ومعاش عند الوفاة.. تعويضات مرضى كورونا حال تطبيق قانون التأمينات عليهمبعد موافقة البرلمان.. اِعرف شروط إصدار تراخيص الاعلانات بالقانون الجديد