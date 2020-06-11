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برلمان

انتخابات 2020.. النواب يناقش قانون مجلس الشيوخ.. الأسبوع المقبل

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:32 م
البرلمان يناقش قانون
البرلمان يناقش قانون مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
يناقش مجلس النواب لجلساته الاسبوع المقبل التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

كما يناقش  مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة).


وجاء مشروع القانون تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.
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