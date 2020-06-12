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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

تراجعت أسعار الذهب  اليوم، الجمعة 12-6-2020 3 جنيهات بعد ارتفاع بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات، عقب تراجع السعر العالمي للذهب والذي وصل إلى 1724 دولارًا ،حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 774 جنيها للجرام مقارنة بـ 777 خلال بداية التعاملات، 


وسجّل سعر الذهب عيار 18 حوالي 663.40 جنيه للجرام مقارنة بـ 666 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، وعيار 21 سجّل 774 جنيهًا .

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وبلغ سعر عيار 24 قيمة  884.55 جنيه للجرام مقارنة بـ 888 جنيهًا خلال بداية التعاملات متراجعا بذلك نحو  جنيهين.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6192  جنيها مقابل 6176 جنيهًا بداية تعاملات اليوم ، وسجل سعر السعر العالمي 1724 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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