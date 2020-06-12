AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرقت أحمد تغني لنجلة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:39 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
مصطفى كرم

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للطفلة أشرقت أحمد نجمة برنامج ذا فويس كيدز وهي تغني لإبنته زينة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعلق خالد الغندور على الفيديو قائلا "حبيبتي أشرقت صاحبة الصوت الجميل  اشكرك و ربنا يحفظك انتي  و اسرتك".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.


فيديوجراف.. خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

ونشر خالد الغندور يوم الأحد الماضي ، نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.

وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح الإصابة بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بـ كورونا

بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا.. خالد الغندور يقرر عدم الظهور اليوم في الإعلام

أحمد عيد يدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بكورونا

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

بعد مرض ابنته بكورونا.. خالد الغندور لـ سيد عبد الحفيظ: أشكرك من كل قلبي

بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. خالد الغندور: قررت عزل نفسي.. وأشكر النادي الأهلي كثيرا ..فيديو

ترشيحاتنا

الرئاسة الفرنسية: ماكرون لا يفكر في تقديم استقالته

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

عبير صبري تشعل إنستجرام بـ "سيلفي العربية"

تاج الدين يوضح مقياس عدد الحالات المصابة بـ كورونا غير المكتشفة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور

الري: الورقة الإثيوبية تمثل تراجعًا كاملًا عن القواعد المتوافق عليها من الدول الثلاث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور