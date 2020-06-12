أشرقت أحمد تغني لنجلة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للطفلة أشرقت أحمد نجمة برنامج ذا فويس كيدز وهي تغني لإبنته زينة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعلق خالد الغندور على الفيديو قائلا "حبيبتي أشرقت صاحبة الصوت الجميل اشكرك و ربنا يحفظك انتي و اسرتك".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.







فيديوجراف.. خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

ونشر خالد الغندور يوم الأحد الماضي ، نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.

وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح الإصابة بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.