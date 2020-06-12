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محافظات

خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد بالوادي الجديد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن وضع خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد وعرض تقرير إفادة أسبوعيا، وسرعة الانتهاء من حصر موقف تراخيص المباني في مدة أقصاه 15 يوم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والسماح للحالات الملتزمة بالاشتراطات البنائية بالاستمرار في إنهاء أعمالها.

وقال الزملوط أنه كلف أيضا سرعة الانتهاء من عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرات النخيل والحرير، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة في التنفيذ، وذلك بفسخ التعاقد وسحب الأرض في مدة أقصاها أول يوليو القادم.
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وأضاف المحافظ أنه وجه كذلك بضرورة متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقف العمل بها بالقري وسرعة تذليل العقبات التي تحول دون إنهائها، وذلك بجانب المتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

من ناحية أخري كان قد لقي شخص مصرعه، مساء أمس الخميس، في حادث سيارة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

وتبين وفاة "يسري صديق أحمد" 48 سنة، في حادث سيارة بقرية بولاق بمركز الخارجة وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، فيما وافته المنية قبل وصوله للمستشفى ونحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه لتوالي التحقيقات.

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