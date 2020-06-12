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أخبار العالم

محذرا من العنف.. سفير الإمارات بواشنطن يطالب إسرائيل بعدم ضم الضفة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:17 ص
الإمارات تحذر إسرائيل
الإمارات تحذر إسرائيل من ضم الضفة
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، تحذيرات الإمارات لـ إسرائيل من البدء فى ضم الضفة الغربية.

وحذر مسؤول إماراتي رفيع المستوى، تل أبيب من تنفيذ مخطط ضم مستوطنات الضفة، فى أول يوليو القادم. 
 
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وقال سفير الإمارات لدى واشنطن، "الضم سيمنع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج".
 
وأضاف السفير "يوسف العتيبة" أنه "على إسرائيل أن تعلم ماذا ستخسر من الضم، نريد أن نصدق أن إسرائيل ليست عدوا".
 
وتابع العتيبة "أن الضم سيقود إلى العنف، وسوف يؤثر على الأردن والمنطقة بأسرها، ونحن نعارض الإرهاب، ونؤيد مبادرة السلام العربية".
 
وكشفت "يديعوت" أن مصادر سياسية إسرائيلية، أكدت أن خطة الضم جاهزة، وستكون على مراحل، وستبدأ بضم التجمعات الاستيطانية الكبرى، وكافة المستوطنات بالضفة.
 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستعمل على ضم جميع المستوطنات في الضفة، لكن الإدارة الأمريكية تسعى إلى التوصل إلى إجماع إسرائيلي للموافقة على الضم".
 
وأشار الإعلام العبري، الى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، هاتف رئيس الوزراء البديل بيني جانتس، وأعرب له عن قلق الاتحاد الأوروبي  من تنفيذ الضم.

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