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أخبار العالم

بإغلاق 7340 حسابا.. تويتر تشن حملة ضد لجان أردوغان الإلكترونية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:22 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
نقلت قناة "سي إن إن" عن شركة "تويتر" إعلانها وقف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية إن شبكة من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.


وأضافت الشركة إن "الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا"، لافتة إلى أن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية".

وفي السياق، أوضحت تويتر أن هذه الحسابات المعارضة كانت أهدافًا متكررة لقرصنة الحسابات وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية التركية. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الرئيس التركي من تراجع في شعبيته، تمثل في خسارته العام الماضي مدنا كبرة في الانتخابات البلدية.

واختتم "تويتر" بيانه بالإشارة إلى أنه يتابع الحسابات التركية المزيفة منذ بداية 2020، وقد شارك البيانات المرتبطة بها مع مؤسستين رائدتين في ميدان الأبحاث وهما، معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، ومرصد ستانفورد للإنترنت.
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